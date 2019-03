Aperto il bando regionale per il benessere degli animali delle aziende zootecniche

Liguria - Dal 25 marzo è aperto il bando regionale relativo alla misura 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, dedicato al benessere degli animali delle aziende del comparto zootecnico della Liguria. La dotazione finanziaria è pari, per il 2019, a 450.000 euro. Termine ultimo per la presentazione delle domande il 15 maggio p.v.



La misura è rivolta agli agricoltori che allevano in stabulazione libera animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina e avicola (galline ovaiole e polli da carne), con sede aziendale sul territorio della Liguria. Il premio previsto dal bando va fino ad un massimo di 300 euro per i bovini, di 280 euro per i suini, di 230 euro per ovini, caprini e avicoli. Per avere diritto al premio l’allevatore si deve impegnare in attività che, oltre ad osservare gli standard obbligatori per legge, puntino sulla qualità dell’acqua, dei mangimi, della stalla e sulla gestione degli animali stessi.



“Il benessere animale – dichiara Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia e segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Liguria - è una tematica rilevante per i consumatori odierni, molto attenti ai metodi di allevamento: la ricerca scientifica ha infatti dimostrato che da animali allevati in condizioni di benessere derivano prodotti di qualità migliore. Il bando va proprio in questa direzione. Inoltre – prosegue Muzio – con questo provvedimento la Regione viene incontro agli allevatori, che si ritrovano spesso penalizzati da normative sovranazionali che portano ad una sempre maggiore contrazione dei guadagni. Il mio apprezzamento - conclude - va all’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai, per l’attenzione dimostrata su questo tema”.



Ulteriori informazioni e dettagli riguardanti il bando possono essere consultate sul sito www.agriligurianet.it, al link cliccare qui