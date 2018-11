Approvato il disegno di legge che istituisce l´Agenzia ligure per gli studenti e l´orientamento

L'ok è arrivato dalla Terza Commissione

Liguria - Questa mattina la III Commissione (Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro), presieduta da Andrea Costa (Liguria Popolare-Noi con l’Italia), ha approvato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e di Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria e l’astensione dei Pd e Movimento5Stelle il disegno di legge che istituisce ALiSEO (Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento).



«Oggi abbiamo compiuto un passo importante per dare nuovi orizzonti formativi ai nostri ragazzi. La crisi economica che, insieme a tutto il Paese ha colpito anche la Liguria – spiega il presidente Costa - impone nuove sfide per favorire percorsi scolastici adeguati al mondo del lavoro ed è quindi fondamentale un’azione di informazione orientamento qualificata e tempestiva».

L’Agenzia svolgerà le funzioni attribuitegli dalla legge regionale 15 del 2006 e dai relativi Piani triennali del Diritto allo Studio e del Diritto allo Studio universitario e sarà anche un organismo di ascolto e di confronto tra Regione e mondo della conoscenza, sia nelle sue componenti istituzionali che nei rapporti con il mondo studentesco.



«Ritengo strategica la funzione di ALiSEO – aggiunge Costa - perché svolgerà anche una funzione di ascolto, sarà vicina allo studente e alle sue esigenze e contribuirà fortemente al rilancio e alla valorizzazione dell’università ligure. ALiSEO sarà una sorta di punto di ascolto e di riferimento per i ragazzi informandoli sui servizi e sugli strumenti di cui possono disporre nell’inserimento e nella permanenza nel mondo universitario. Ringrazio l’assessore Ilaria Cavo per l’impegno assunto – conclude il presidente - che ha permesso di raggiungere questo importante risultato». L’istituzione di ALiSEO non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto gli oneri di funzionamento dell’Area del Diritto allo Studio, già presente all’interno di ALFA, sono trasferiti ad ALiSEO.