Arrestato Cesare Battisti, il commento di Toti: «Via all´estradizione. Non è vendetta, è giustizia»

Liguria - «Arrestato in #Bolivia #CesareBattisti. Una buona notizia! Ora il Governo avvii subito le procedure di estradizione. Non è vendetta, è giustizia che tante persone attendono ormai da troppi, troppi anni». Questo il commento a caldo del governatore della Liguria Giovanni Toti in merito all'arresto di Cesare Battisti, il terrorista italiano attivo durante gli anni di piombo.



L'arresto - Condannato in primo grado a 12 anni per banda armata e, successivamente, all'ergastolo in contumacia per partecipazione a quattro omicidi, Battisti era evaso dal carcere di Frosinone nel 1981, trovando asilo politico fuori dall'Italia. Dopo essere stato arrestato altre tre volte in Sudamerica - dove, però, è stato sempre rilasciato dopo poco - ed essere stato nuovamente latitante a partire da dicembre 2018, l'uomo è stato arrestato ieri in Bolivia da una squadra dell’Interpol (composta da Polizia italiana, Criminalpol e Antiterrorismo).

Nelle scorse ore un aereo del governo italiano - con a bordo anche uomini dell'Aise (L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e investigatori della Polizia - è partito per la Bolivia, dove dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi (ora italiana). Dal momento che, però, devono essere ancora sistemate alcune procedure del caso - primo fra tutti il chiarimento del fatto che Battisti debba o meno passare dal Brasile prima di esser estradato in Italia - non è detto che il rimpatrio abbia tempi necessariamente brevi.