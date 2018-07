Arriva `Vivaio Liguria`, Giampedrone: «Esperienze importanti per il futuro del centrodestra sia ligure che italiano»

Presentato questa mattina al Teatro della Gioventù l'aggregato delle liste civiche arancioni

Liguria - Questa mattina è stato ufficialmente presentato "Vivaio Liguria", l'aggregato l'aggregato delle liste civiche arancioni che negli ultimi anni - sotto la guida del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - hanno già conquistato moltissimi Comuni sia a Ponente che a Levante. Nella mattinata hanno preso parte all'incontro i sindaci dei tre capoluoghi liguri diventati arancioni negli ultimi anni: Ilaria Caprioglio per Savona, Pierluigi Peracchini per La Spezia e Marco Bucci per Genova - assente nella prima parte dell'incontro perché momentaneamente impegnato a Roma con il presidente Toti per il tavolo sull'Ilva, ma comunque in arrivo nel pomeriggio.



Le parole dell'assessore Giampedrone - «Siamo davanti al naturale sfociare in senso politico del grande lavoro che abbiamo fatto da 3 anni a questa parte» commenta l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Protezione Civile Giacomo Giampedrone, che si dice soddisfatto di tutte le esperienze importanti fatte dai partiti arancioni. A suo parere, infatti, in questo momento «c'è un mondo amministrativo che si sta confrontando con la nuova classe imprenditoriale ligure, e questo deve essere la base per creare ancora di più quel collante che, all'interno del centro destra, sta dando grandi frutti in Regione Liguria e in futuro riuscirà sicuramente a darne altrettanti a livello nazionale».

Secondo l'assessore, inoltre, in questo momento per la Liguria «è indispensabile un confronto con il governo», e questo perché deve anzitutto riuscire a "riqualificare" la propria posizione a livello nazionale rispetto a un periodo in cui è stata classificata quasi esclusivamente come regione industriale e a «riconvertirsi in un'ottica più turistica e commerciale, come per altro sta già facendo».

In questa nuova Liguria, dunque, quello dei moderati risulta «un ruolo fondamentale - continua Giampedrone - e questo perché ad oggi noi abbiamo un centro destra molto forte, evidentemente a traino Lega, è chiaro, ma che senza questo "collante" è manchevole di qualcosa. Il presidente Toti ha chiamato tutto questo una "cartilagine" del centro destra, vale a dire quell'elemento che consente di tenere amalgamato il tutto».

Grandi aspettative e tante proposte, insomma, il tutto nella speranza che «questa esperienza possa pian piano uscire anche dal territorio della Liguria e diventare esperienza di buona politica per aprirsi al resto del paese», conclude Giampedrone.



Qui di seguito trovate l'intervista completa all'assessore.