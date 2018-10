Astore, Muzio e Rezzano: «Uniti a sostegno dei lavoratori»

Liguria - All’alba di oggi il consigliere regionale Claudio Muzio si è recato ai cancelli della fabbrica Astore di Casarza Ligure, i cui lavoratori sono in sciopero per protestare contro l’ipotesi di trasferimento dello stabilimento a Casella. Presente anche il consigliere comunale di Sestri Levante Silvio Rezzano.



«Siamo uniti al fianco delle maestranze – dichiara Muzio – per sostenere la loro battaglia, per salvaguardare i 55 posti di lavoro e per mantenere a Casarza questa unità produttiva. A chiederlo è tutto il territorio, come dimostrano anche le mozioni e gli ordini del giorno approvati all’unanimità in Consiglio Regionale e nei Consigli Comunali della Val Petronio».