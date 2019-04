Autonomia differenziata, Cgil Liguria: «La Giunta convochi un tavolo di discussione»

Liguria - «L'incontro di oggi in Regione sull'autonomia differenziata é stato importante; per chi, come la Cgil, pensa che sia fondamentale avvicinare le decisioni delle amministrazioni ai cittadini, é stato positivo poter sottoporre al Ministro, al Vice Ministro Rixi, al Presidente Toti e all'assessore Viale tutte le nostre preoccupazioni sulle modalità con cui questo percorso si sta sviluppando»: così Federico Vesigna Segretario Generale Cgil Liguria e Fulvia Veirana Segreteria Cgil Liguria.



«Continuiamo a pensare che acquisire competenze senza la garanzia di avere i soldi per esercitarle sia un rischio per la qualità dei servizi che i cittadini devono avere. Per la Liguria questo pericolo è ancora più vicino poichè è una regione con performance molto distanti dalle altre regioni del nord come Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, oggi alla testa del negoziato con il governo».



«Riconosciamo a Ministro e Vice Ministro la disponibilità e la volontà di affrontare un percorso condiviso e ci aspettiamo una discussione parlamentare limpida come quella odierna. Auspichiamo che la Giunta regionale, quindi, convochi al più presto un tavolo per discutere di come queste competenze verranno esercitate per garantire benessere a tutti i cittadini», concludono.