Autonomia, parte l´iter della Liguria

La richiesta della Liguria allo Stato è limitata a sei materie

Liguria - Parte oggi l'iter per l'autonomia differenziata della Liguria. È stato infatti approvato dalla Giunta regionale il documento che dà l'avvio al percorso per arrivare alla gestione autonoma di una serie di materie e temi specifici, come già fatto dalle Regioni di testa, cioè Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.



Differenze - «Quella dell'autonomia è una grande occasione non solo per la Liguria, ma per tutte le regioni d'Italia- spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Non si tratta naturalmente di mettere in discussione l'unità nazionale o il principio solidaristico tra i territori, ma di tenere conto delle diverse specificità locali, di valorizzare gli aspetti migliori e più strategici di ogni angolo d'Italia. La Liguria ha caratteristiche che la differenziano da ogni altro luogo in Italia e nel mondo: l'autonomia consente di prendere decisioni e fare investimenti mirati in settori strategici e di effettuare scelte che avranno ricadute estremamente positive sui cittadini e le imprese, proprio perché tarate sulle peculiarità della nostra regione».



Settori - «La richiesta della Liguria allo Stato è limitata a sei materie: Ambiente, Politiche per lavoro-salute-scuola-sport, Infrastrutture e Porti, Sviluppo economico, Urbanistica, Agricoltura-caccia-pesca. Ora avvieremo la trattativa».