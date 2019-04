Autostrade, Toti chiede lo stop ai cantieri prima di Pasqua

Liguria - - Si è svolto oggi un incontro in Regione con i vertici delle concessionarie autostradali per la Liguria alla presenza del presidente Toti, dell’assessore ai trasporti Berrino e dell’assessore alle Infrastrutture Giampedrone, per affrontare il tema dei lavori in corso, soprattutto in vista dei prossimi ponti primaverili.



Cantieri - Regione Liguria ha chiesto la rimozione della maggior parte dei cantieri prima dei ponti pasquali, per consentire l’arrivo dei turisti e il più possibile una regolare viabilità. I concessionari autostradali hanno garantito che i cantieri saranno rimossi per affrontare al meglio i ponti primaverili.



Viabilità - Regione Liguria e tutti i vertici delle concessionarie autostradali si incontreranno nuovamente dopo il 1 maggio per affrontare il tema della viabilità estiva e avere un quadro dettagliato di tutti i cantieri previsti.