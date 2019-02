Bandi europei, domenica a Moneglia con l’on. Lara Comi

Liguria - Bandi europei e nuove opportunità per cittadini e imprese: se ne parlerà domenica 3 marzo a Moneglia, alle ore 10.30 presso la sala consiliare del Comune, in un incontro con l’eurodeputata Lara Comi, vicepresidente del gruppo del Partito Popolare europeo e membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. L’evento è promosso dal sindaco Claudio Magro e dal consigliere regionale Claudio Muzio, segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa della Liguria. Sarà presente anche l’on. Roberto Bagnasco.



«L’incontro - dichiarano Magro e Muzio - è rivolto a tutti i cittadini, le associazioni di categoria e gli operatori economici che fossero interessati ad accedere alle molte opportunità messe a disposizione dai bandi europei nelle materie dello sviluppo sociale ed economico. E’ di pochi giorni fa - proseguono - l’ennesima analisi che rivela come, purtroppo, solo una piccola percentuale di fondi europei venga utilizzata, spesso proprio a causa della scarsa conoscenza dell’esistenza stessa dei bandi. L’appuntamento di domenica ha dunque una finalità innanzitutto informativa, con l’obiettivo di portare all’attenzione di cittadini e imprese i vantaggi e i benefici che queste risorse europee possono portare, con ricadute positive per tutto il territorio. Ringraziamo l’on. Comi – concludono Magro e Muzio – per la disponibilità e l’attenzione nei confronti delle istanze provenienti dal nostro comprensorio».