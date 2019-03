Basilicata, Toti sulle regionali: «Forza Italia sotto il 9%»

Liguria - «Complimenti al nuovo Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi! La voglia di centrodestra che soffia nel Paese premia gli amici della Lega e Fratelli d’Italia, due partiti che hanno intrapreso un coraggioso percorso di rinnovamento. Ancora una volta, nonostante il generoso sforzo del Presidente Berlusconi, al quale ho ribadito stima e affetto al telefono augurandogli pronta guarigione, Forza Italia è l’unico partito a perdere consenso, scendendo, al di sotto del 9%, 3 punti sotto il risultato di un anno fa alle politiche. E questo nonostante il candidato Governatore fosse espressione proprio di Forza Italia»: così in un post su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.



«Insomma, dopo le politiche dello scorso anno, dopo l’Abruzzo e la Sardegna, anche in Basilicata chi ha saputo interpretare un centrodestra nuovo e diverso viene premiato, chi ha scelto l’auto-conservazione punito- aggiunge il governatore ligure - Tanti dirigenti apicali di Forza Italia, impegnati a far finta che tutto vada bene, mentre spesso va bene solo a loro, oggi addirittura esultano, cosa che a me pare surreale. So che mi giudicheranno il solito rompiballe guastafeste, una festa tutta loro però, perché so anche che tanti amministratori, sindaci, consiglieri regionali, parlamentari la pensano come me e vorrebbero qualcosa di nuovo e coraggioso».



«E che, come me, non si rassegnano a vedere un movimento politico che dovrebbe rappresentare i liberali, i riformisti, i cattolici, il mondo che lavora, produce, si impegna e vuol far crescere questo Paese, scivolare verso l’irrilevanza politica. Insieme possiamo fare di più e meglio», conclude Toti