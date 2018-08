Battistini replica al post di Mai: «Generalizzazioni pericolose»

Liguria - «Questo sarebbe un Assessore della Regione Liguria? Io non so cosa sia successo in quel treno. Se una persona peraltro “visibilmente fatta”, avesse insultato o importunato un anziano è chiaro che debba essere in qualche modo redarguito e punito (nel modo opportuno). È chiaro che l’importunato debba essere difeso, ma questo vale sempre e a prescindere dalla situazione. Detto ciò una cosa la so di sicuro: l’Assessore Mai si è messo esattamente sullo stesso piano del giovane “visibilmente fatto”. Con una aggravante in più, uno era “visibilmente fatto”, l’altro un politico con un ruolo di governo»: non si è fatta attendere la risposta social di Francesco Battistini consigliere regionale di Rete a Sinistra/Liberamente Liguria al post dell’assessore regionale all’Agricoltura intervenuto a tutela di un anziano viaggiatore.



Per l'ex esponente pentastellato «la generalizzazione alla sinistra e al rosso è inaccettabile, stupida, oltraggiosa e pericolosa. Sapesse l’Assessore quanta gente ormai ha paura di chi fa ragionamenti razzisti e di estrema destra forse tacerebbe e si dedicherebbe di più a mettere in campo politiche volte ad aggredire il troppo disagio che ormai dilaga nella società. Ma è più facile parlare e sloganeggiare a vanvera. La politica si riporti su un piano nobile e non su un terreno fatto di idiozia, di ingiuria e di scontro».