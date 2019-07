Liguria - «Sono estremamente felice per l'amico Sartori. Il Consiglio regionale guadagna una persona valida e onesta che nei prossimi 10 mesi saprà dimostrare tutte le sue capacità»: così l'assessore Gianni Berrino.



Apparato - «Sarà un onore per me avere Sartori come capogruppo. Ringrazio Matteo Rosso per il buon lavoro svolto in questi quattro anni e per avermi inserito al meglio nel complesso apparato regionale».