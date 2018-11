Biglietto treno + bus, Berrino: «Allarmi inutili da parte di Lunardon»

Liguria - «Ogni volta Lunardon mi fa dire cose che non ho detto. È vero che dal 1 gennaio entrerà in vigore il nuovo accordo tra Amt e Trenitalia sulla bigliettazione integrata, ma io non ho detto che i ticket e gli abbonamenti avranno un costo diverso. Anche perché da informazioni dirette mi risulta che Amt (supportata dal Comune di Genova) e Trenitalia stiano lavorando a un accordo per il 2019 senza aggravi per i passeggeri. I dati reali su quanti siano i passeggeri che si avvantaggiano della formula treno + autobus, che costituiscono l'unico parametro oggettivo sul quale basare l'accordo finanziario, saranno disponibili solo dopo l'entrata in funzione dello smart ticketing, prevista per l'area metropolitana genovese nel corso del 2019»: così risponde l'assessore ai trasporti della Regione Liguria Gianni Berrino al capogruppo del PD in Consiglio regionale Giovanni Lunardon.



«Il motivo del voto contrario alla mozione - conclude Berrino - è ovvio: non possiamo impegnare il Comune di Genova sul suo contributo economico alla bigliettazione integrata né prevedere un aumento della voce di bilancio regionale a ciò dedicata, che rimarrà invariata rispetto al 2018».