Boitano a Fascia: «La lotta di Liberazione resta una pagina di coraggio»

Liguria - Giovanni Boitano (Liguri con Paita) ha partecipato, in rappresentanza della Regione Liguria, alla cerimonia commemorativa che si svolta a Fascia in onore dei partigiani della VI Zona Operativa: il paese, infatti, svolse un ruolo strategico per la resistenza in Val Trebbia.



«Su queste montagne, dove si è combattuto per restituire la libertà al nostro Paese, il tempo sembra essersi fermato perché - dichiara Boitano - il ricordo dei partigiani è tutt’ora vivissimo e la lotta di Liberazione resta un’indelebile pagina di coraggio, che merita di essere celebrata».

Il consigliere sottolinea il ruolo strettissimo fra i partigiani e la comunità locale: «In Val Trebbia, così come nella valli della Fontanabuona, i partigiani hanno sempre potuto contare sulla solidarietà delle popolazioni contadine, pronte a fornire viveri e nascondigli mettendo a rischio la propria vita, sacrifici che hanno permesso di raggiungere la Liberazione. A cementare la solidarietà tra contadini e uomini della Resistenza è stato soprattutto Aldo Gastaldi, il comandante “Bisagno” – conclude Boitano – che attraverso il “codice Cichero” stabilì severe regole di comportamento per il rispetto delle popolazioni locali, che hanno sempre caratterizzato le formazioni partigiane».



La cerimonia è iniziata alle ore 10.30 davanti al Monumento di Fascia dove è stata celebrata la messa. Dopo il saluto del sindaco Elvio Varni, lo storico Giovanni Battista Vernier, vicepresidente dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, ha svolto l’orazione ufficiale.