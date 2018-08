Boitano: «Il Tigullio e Genova invasi dai cinghiali, bisogna pensare alla sterilizzazione»

Liguria - «Nel Tigullio i cinghiali creano gravi danni alle culture e rovinano i muretti a secco, nella città di Genova provocano curiosità e ilarità, ma rappresentano un serio pericolo che non deve essere sottovalutato»: il consigliere regionale Giovanni Boitano commenta così la “passeggiata” mattutina di un ungulato stamane davanti alla stazione di Genova Brignole”.



«L’ennesima dimostrazione che non si può andare avanti così – conclude Boitano – la proposta avanzata recentemente da Coldiretti di procedere con una campagna di sterilizzazione, come avviene in altri paesi, deve essere presa in seria considerazione dalla Regione Liguria al più presto».