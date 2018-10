Boitano “La patata quarantina importante risorsa del territorio»

Liguria - Il consigliere regionale Giovanni Boitano ha partecipato ieri, domenica 30 settembre, a Gorreto alla Giornata Nazionale dei Borghi Autentici organizzata dall’Associazione Borghi d’Italia che aveva quale tema “Cibo e vino orgoglio della Comunità”.



«E stata una giornata ricca di eventi grazie al lavoro svolto dal sindaco Sergio Capelli, dal presidente dell’Expo Alta Valle Trebbia Alessio Bianchi e da tanti volontari – afferma Boitano – che sono riusciti a mettere in evidenza le peculiarità del territorio e la volontà precisa che il nostro entroterra è una risorsa per l’intero Paese che non deve essere abbandonato a se stesso».



Nel pomeriggio si è parlato di un prodotto di eccellenza delle valli del Genovesato e Tigullio, la “patata quarantina bianca”, con la sua tradizione sia nel campo che sulle tavole. «Le conoscenze sulla patata sono legate a Michele Dondero, parroco di Roccatagliata di Neirone, che nel XVIII secolo, tra la diffidenza dei fedeli, la introdusse per arginare la miseria – afferma Boitano - riconosciuta l'importanza la patata si diffuse in tutto l'entroterra e fu, insieme alla castagna, il cibo principe sino alla prima metà del secolo scorso della popolazione contadina».



«Sul territorio della montagna genovese è considerata la più antica e la più buona tra le varietà. Il prodotto soddisfa a malapena il mercato, peraltro ristretto e locale, per questo si cerca di potenziarne la produzione. Un alimento di pregio – conclude Boitano – che può essere valorizzato grazie al progetto “Rubra spes” relativo all’introduzione di nuove varietà locali di patate per la coltivazione in area montane previsto dal Programma di sviluppo rurale 2014/2020».