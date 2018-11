Boitano: «La “Transumanza” importante risorsa turistica per l´intera Val d´Aveto»

Liguria - Il consigliere regionale Giovanni Boitano ha preso parte stamane, domenica 11 novembre, alla “Transumanza” in programma a Santo Stefano d'Aveto.



«Nonostante la giornata non fosse delle migliori tantissimi turisti, in buona parte provenienti dal Tigullio, hanno preso parte alla manifestazione – spiega Boitano - ideata dal Comune in collaborazione con l'azienda Monteverde».



«Tantissima gente a dimostrazione che il rilancio del turismo in Val d'Aveto passa attraverso finanziamenti pubblici – conclude Boitano –ma anche grazie a idee e progetti come quello della famiglia Monteverde capace di trasformare il trasferimento delle mucche dai pascoli alle stalle in un grande evento promozionale a favore del territorio».