Boitano: «Oggi a Lovari festa del Sacro Cuore nel segno di Bacigalupi e Pagliughi»

Liguria - «Una giornata di festa dove non deve venire mai meno il ricordo di Bacigalupi e Paglughi che durante la seconda Guerra Mondiale hanno perso la vita per il loro Paese»: il consigliere regionale Giovanni Boitano è intervenuto oggi, domenica 25 agosto, a Lovari, frazione del Comune di Rezzoaglio, in occasione della festa del Sacro Cuore di Maria. Al termine della

messa e della processione si è svolta come consuetudine la commemorazione di tutti i caduti delle guerre e in particolare dei caduti della frazione: l’alpino Terenzio Bacigalupi, deceduto e sepolto in una fossa comune in Russia, e il brigadiere dei carabiniere Sisto Pagliughi, deceduto e sepolto in Austria.



«Il sacrificio di quanti hanno perso la vita durante la guerra - conclude Boitano - deve essere commemorato e tramandato con convinzione alle nuove generazioni, ricordando come la pace che dura ormai da oltre settant'anni è un valore che deve sempre essere coltivato e non può prescindere dalla democrazia».