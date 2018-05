Liguria - «La Regione Liguria intervenga a sostegno delle amministrazioni comunali e dei singoli privati che a seguito dell’abbattimento delle palme oltre a subire un depauperamento del patrimonio ambientale sono costretti a farsi carico di ingenti costi per l’abbattimento e successivo smaltimento delle piante+: stamane il consigliere regionale Giovanni Boitano ha presentato una interrogazione alla giunta regionale per evidenziare una problematica particolarmente sentita in numerosi Comuni della costa.



«Da diversi anni il “Punteruolo Rosso” su tutto il territorio ligure e in modo particolare nelle località della costa - afferma Boitano - ha provocato l’infestazione e conseguentemente il successivo abbattimento di numerose palme che rappresentavano un patrimonio di notevole interesse turistico ambientale».



«Purtroppo le previsioni per quanto riguarda le piante presenti nell’intera regione – conclude Boitano – non sono buone, bisogna però impegnarsi al massimo per cercare di salvare il maggior numero di palme».