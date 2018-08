Boitano` Radio Club Levante un quarto di secolo al servizio del Tigullio`

Liguria - A Santa Margherita si è svolta l'inaugurazione nel nuovo mezzo di unità cinofila della Protezione Civile. Si tratta dell'ennesima iniziativa che vede protagonista il Radio Club Levante di Lavagna, il suo presidente Marco Ferrini e i tanti volontari dell'associazione protezione civile e antincendio che quest'anno compie un quarto di secolo d'attività. Il veicolo, con allestimento protezione civile, dotato di quattro gabbie omologate al trasporto contemporaneo, in totale sicurezza, di quattro cani addestrati e brevettati per la ricerca di persone scomparse in superficie e in bosco.



Questo mezzo sarà quindi dedicato esclusivamente alla sezione cinofila di RCL. La cerimonia si è svolta in piazza Mazzini, “u cian – il piano”, ossia il quartiere cittadino dove ha sede il palazzo comunale che è devoto proprio al santo beniamino dei cani, appunto San Rocco. Durante la cerimonia interventi del sindaco Paolo Donadoni, il vice Emanuele Cozzio, il consigliere regionale Giovanni Boitano e la benedizione dell’automezzo alla presenza di don Gian Emanuele Muratore, parroco di Santa Margherita.



«L'impegno del Radio Club Levante - spiega Boitano - è noto in tutto il Tigullio, prezioso punto di riferimenti per i Comuni e la popolazione in caso di eventi calamitosi, nonostante le giornate di lutto si è proceduto ugualmente alla cerimonia,l'unità inaugurata, infatti, è uno di quei mezzi indispensabili in caso di tragedie come quella avvenuta martedì a Genova».