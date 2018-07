Boitano: «Raduno alpini di Carasco nel segno del ricordo»

Liguria - «Sono state due giornate di festa intense, nel segno del ricordo, per celebrare il centenario della 1° Guerra Mondiale e la nascita di Luigi Casaretto, alpino del battaglione Pieve di Teco, divisione alpina Cuneense e fondatore del gruppo alpini di Carasco»: il consigliere regionale Giovanni Boitano ha preso parte stamane al momento clou della festa che ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, associazioni d'arma e soprattutto tanti gruppi alpini provenienti, in buona parte dalla Liguria, con i rispettivi gagliardetti, sfilare per le vie cittadine accompagnati dalla fanfara della Versilia "Tenente Raffo".



«I raduni alpini sono una consolidata tradizione che si ripete in molte località del Tigullio - continua Boitano - e in modo particolare nella Fontanabuona dove sono attivi diversi gruppi, quando si svolgono gli incontri a Favale, Lumarzo, Carasco e Cicagna è sempre una giornata di festa per l'intera collettività in quanto il corpo delle "penne nere" da sempre è nel cuore della gente, un affetto consolidato nel tempo che non tramonterà mai». La "due giorni", con la regia del sindaco Massimo Casaretto si è conclusa nel primo pomeriggio di domenica con l'esibizione della fanfara alpina della Versilia "Tenente Raffo".