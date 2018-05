Boitano: «Terzo Valico opera irrinunciabile per il futuro della Liguria»

Liguria - «Non ci devono essere né se e né ma per quanto riguarda la realizzazione del Terzo Valico ferroviario che collega Genova con la pianura padana opera irrinunciabile e insostituibile per il futuro della Liguria e dell’intero Paese»: il consigliere regionale Giovanni Boitano rimarca ancora una volta come velocizzare i tempi di percorrenza tra Genova e Milano è indispensabile per lo sviluppo commerciale e turistico della nostra regione.



«Il Terzo Valico è inoltre vitale per quanto riguarda la competitività del Porto di Genova – continua Boitano – nei confronti dei grandi scali del Nord Europa quali Amburgo e Rotterdam. Il porto di Genova è una storica realtà economica, volano dell’intera economia ligure, deve essere sostenuta con decisione per competere nelle sfide del terzo millennio. L’importante opera infrastrutturale è già stata finanziata, i lavori sono iniziati e pertanto devono essere conclusi, così come previsto, entro il 2022.