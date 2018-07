Bombardier, il 25 luglio incontro al Ministero dello Sviluppo Economico

Liguria - Si svolgerà mercoledì 25 luglio a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico, l'incontro tra Regione Liguria, vertici Bombardier e organizzazioni sindacali per discutere del futuro occupazionale dello stabilimento di Vado Ligure. Lo ha comunicato quest'oggi l'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino, dopo l'incontro in consiglio regionale con le organizzazioni sindacali preoccupate per i 530 dipendenti di Bombardier dopo la perdita della gara Trenitalia per il trasporto regionale e la contestuale apertura, da parte dell'azienda, di una procedura di mobilità per 100 persone.



«Chiediamo che nell'incontro del 25 luglio a Roma siano presenti accanto alla Regione Liguria e alle Organizzazioni sindacali anche esponenti politici del Governo e i vertici europei di Bombardier – ha ribadito l'assessore Berrino – L'obiettivo infatti è quello di verificare che in caso di subfornitura da Hitachi (vincitrice della gara Trenitalia) a Bombardier, la realizzazione dei treni sia effettuata presso lo stabilimento italiano di Vado Ligure e non in altri Paesi della comunità europea. Auspico, pertanto, che nella sede del Ministero ci sia seduta Bombardier ai massimi livelli perché vogliamo sapere quali sono i piani futuri e quale sarà il coinvolgimento dello stabilimento savonese».