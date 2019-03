C´era Piana per la Liguria all´European Summit delle Regioni

Liguria - Il presidente dell'Assemblea legislativa della Liguria, Alessandro Piana, ha partecipato, a Bucarest, all'European Summit delle Regioni in qualità di delegato del Comitato delle Regioni.



L'incontro, a cui hanno preso parte oltre 500 rappresentanti delle istituzioni europee, è stato organizzato in occasione della presidenza rumena del semestre europeo.



«Ritengo sia stato molto utile coinvolgere i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni e, soprattutto - dichiara - coinvolgere anche gli amministratori locali dei Comuni più piccoli, che spesso hanno le maggiori difficoltà a reperire risorse e a dare risposte concrete ai cittadini in breve tempo. Questo incontro, dunque, ha rappresentato una sorta di esame di maturità per riconsiderare le politiche europee partendo dal basso».



Il presidente, infine, lancia un appello in vista delle imminenti elezioni europee: «Dopo questo vertice occorre avere più fiducia perché i movimenti, i partiti e le amministrazioni stesse terranno conto di questa inversione di rotta e anche se le consultazioni europee sono, purtroppo, poco sentite è giusto andare a votare perché, se è doveroso da parte delle istituzioni coinvolgere i cittadini, gli stessi cittadini devono sentire questa grande responsabilità».