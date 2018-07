Caccia, Costa: «Via libera ad agevolazioni per nuovi cacciatori»

Liguria - Questa mattina nella seduta del consiglio regionale è stata approvata una legge che prevede per i nuovi cacciatori l'esenzione dal pagamento della tassa regionale per il primo anno di attività.



«Con questa agevolazione viene sancito un principio fondamentale: i cacciatori non sono un problema, bensì una risorsa per la fruibilità dei nostri boschi, in quanto contribuiscono alla pulizia dei sentieri e al controllo del nostro entroterra». È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale Andrea Costa, leader di Liguria Popolare.



«Purtroppo, però - prosegue Costa - ci sono sempre meno cacciatori e l'età media è sempre più elevata. Credo, dunque, che sia utile promuovere l'attività venatoria fra i giovani adottando misure come quella prevista da questa norma».



«Pensiamo poi - conclude Costa - a una delle emergenze più gravi per la nostra agricoltura e i nostri borghi: i cinghiali. I cacciatori sono senz'altro una delle risposte più efficaci e rispondenti alle logiche della natura e potranno contribuire ad arginare la diffusione incontrollata degli ungulati».