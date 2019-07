Calendario venatorio, Costa: «Più sicurezza nei nostri boschi»

Liguria - Questa mattina l'Assemblea ha approvato a larga maggioranza il documento che chiede di posticipare l'avvio della stagione venatoria dal 1 novembre al 31 gennaio.



«Sono soddisfatto dell'ampia condivisione che il mio ordine del giorno ha ottenuto questa mattina in Consiglio regionale. Il consenso ricevuto anche da buona parte della minoranza dimostra la concretezza e la natura costruttiva della mia iniziativa - dichiara Il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa sul il voto favorevole ottenuto oggi ((26 voti a favore e 3 astenuti) dal documento in cui ha chiesto alla giunta di valutare la possibilità di posticipare dal 1 novembre al 31 gennaio l'apertura della caccia a partire dalla stagione 2020-2021».



«Oggi è stato compiuto un importante passo in avanti verso un approccio non ideologico e pregiudiziale – aggiunge Costa – per affrontare un tema serio e importante: l'esercizio dell'attività venatoria in sicurezza non solo per i cacciatori, ma anche per tutti coloro che frequentano i nostri boschi". Posticipare l'avvio della stagione in un periodo in cui la vegetazione meno fitta consente una maggiore visibilità e le temperature più rigide scoraggiano gli escursionisti sono misure di buon senso per ridurre il rischio di incidenti senza pregiudicare i diritti di tutti. Il leader di Liguria Popolare e Presidente della III Commissione Andrea Costa ringrazia l'assessore Stefano Mai che si è dichiarato disponibile a modificare le date di avvio e di chiusura della caccia: "I colleghi consiglieri hanno colto il senso di questo ordine del giorno e l'assessore posticipando già nella prossima stagione l'apertura della caccia al 6 ottobre è venuto incontro al mio suggerimento». Costa ricorda che l'ordine del giorno non riguarda la caccia di selezione, che è necessaria per limitare i danni provocati dagli ungulati alle coltivazioni e al sottobosco.