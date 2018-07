Campanella: «Santa Magherita deve diventare una Montecarlo in Italia»

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia si candida in vista delle prossime elezioni comunali

Liguria - «Sono pronto far rinascere Santa Margherita Ligure»: lo ha dichiarato Alberto Campanella, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in vista delle lezioni comunali della prossima primavera nella cittadina del Tigullio.



Vacanze - «Santa Margherita è un posto bellissimo per trascorrere le vacanze ma è una città degradata. La mia battaglia non è contro Donadoni che è una bravissima persona ma contro la sua politica del non ascolto».



Rivalutare - Campanella ha già le idee chiare sulla zona da riqualificare: «La mia battaglia sarà la zona di San Siro trasformandola dal punto di vista turistico. Santa Margherita deve diventare una Montecarlo in Italia perché se non puntiamo a un turismo d’elitè è destinata a scomparire e perdere il titolo di perla del Tigullio».