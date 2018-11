Liguria - «Garibaldi stia tranquillo e non si agiti che la Giunta regionale, come già annunciato dopo l’incontro al Ministero dell’ambiente delle settimane scorse, farà tutto ciò che è necessario per tutelare un settore importante come quello della piccola cantieristica navale»: così l'assessore all'ambiente di Regione Liguria Giacomo Giampedrone.



«Esattamente il contrario di quello che il suo partito non è riuscito a fare nei dieci anni di governo che ci hanno preceduto», conclude Giampedrone.