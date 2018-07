Caos Treni, Pd: «Estate da dimenticare, i pendolari vengano risarciti»

Liguria - «Un’estate catastrofica sul fronte degli spostamenti ferroviari. Non ci sono altre parole per descrivere ciò che sta accadendo in Liguria e, in special modo, fra Genova e il levante. In vista dei lavori alla galleria San Martino fra Brignole e Quarto Trenitalia, nei mesi scorsi, aveva concordato con Regione e pendolari un orario ferroviario ridotto che la stessa azienda non è stata in grado di rispettare. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: ogni giorno sono tantissimi i treni in ritardo e parecchie le soppressioni»: lo hanno dichiarato consiglieri regionali del Pd ligure Luca Garibaldi e Giovanni Lunardon



«All’inizio di questa settimana, dopo le proteste dei pendolari, Trenitalia ha proposto un nuovo orario con ulteriori tagli al servizio: ed è paradossale che la Giunta ligure canti vittoria solo perché è riuscita a strappare qualche corsa in più a fronte di un’ipotesi ancora più drastica messa sul piatto dall’azienda. Anche perché ai disagi per il cantiere fra Brignole e Quarto si aggiungono poi i soliti e frequenti guasti di locomotori sulla linea e tempi di reazione di Trenitalia sempre più dilatati, come successo anche recentemente dopo l’ultimo sciopero».



«Sulla vicenda, come Pd, abbiamo appena depositato un’interrogazione in cui chiediamo all’assessore Berrino tre cose: che vengano garantite la certezza degli orari e la puntualità dei convogli, senza ulteriori disagi per i pendolari che non sono più accettabili, a fronte di lavori da tempo programmati; che si riducano al minimo i tagli al servizio, esplorando tutte le alternative possibili alla soppressione dei treni, per evitare di penalizzare oltremodo l’utenza, peraltro in un periodo di forte afflusso turistico, con evidenti danni all’immagine del territorio; che nonostante l’aleatorietà del sistema di penali previsto dal contratto di servizio la Regione tenga con Trenitalia una linea ferma, esigendo le sanzioni dovute e garantendo ai pendolari non un rimborso simbolico, come quello che trapela, ma il rimborso integrale degli abbonamenti di luglio e, nel caso degli abbonamenti annuali, della mensilità corrispondente».