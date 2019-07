Carabiniere ucciso a Roma, minuto di silenzio in Consiglio Regionale

Liguria - Il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha chiesto all’Assemblea di osservare un minuto di silenzio per ricordare Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso venerdì a Roma da uno studente statunitense. «Credo di interpretare il sentimento comune, quindi, aprendo la seduta con un commosso pensiero rivolto alla moglie, sposata poco più di un mese fa, e ai familiari tutti. Sconcerta l’età degli aggressori, sconcerta – ha aggiunto - l’apparente normalità dei due studenti americani in vacanza nella capitale rapportata alla ferocia delle undici coltellate, che hanno tolto la vita ad un uomo quasi altrettanto giovane».



Commozione - «Mentre ci uniamo al cordoglio dell’intera nazione per la morte del vicebrigadiere, vogliamo far pervenire all’Arma dei carabinieri, e più in generale a tutte le forze dell’ordine, il nostro sentimento di grata riconoscenza per il coraggio e il generoso spirito di servizio di chi quotidianamente opera a tutela della nostra sicurezza».