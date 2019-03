Casa della Salute, Rossetti: «A che punto siamo? La Giunta chiarisca»

Liguria - «Toti e Viale facciano chiarezza sulla Casa della Salute della Valpolcevera: dopo le tante promesse della Giunta ligure, al momento, non è ancora partita la progettazione preliminare e non è stato reso pubblico il cronoprogramma dell’operazione»: a dirlo è il consigliere regionale del Pd ligure Pippo Rossetti, che sulla questione ha appena depositato un’interpellanza.



«Il 27 giugno dell’anno scorso – spiega l’esponente del Partito Democratico – il Consiglio del Municipio V Valpolcevera ha approvato a maggioranza una mozione sulla Casa della Salute, chiedendo di realizzarla all’interno dell’ex Istituto professionale Luciano Trucco di Bolzaneto, di proprietà della Città Metropolitana e attualmente inutilizzato (se non per una piccolissima parte). Una richiesta concreta che poggia su solide basi e che darebbe finalmente una risposta a un territorio fortemente depauperato (ancora prima della tragedia del ponte Morandi) e che da tempo attende un servizio sociosanitario fondamentale come quello della Casa della Salute”.

Rossetti ricorda anche che il 7 dicembre scorso “il presidente Toti aveva confermato pubblicamente di aver accolto la proposta del Municipio in merito all’ex Trucco, tanto che nel Programma per spese di investimento 2019 della Regione è stato previsto uno stanziamento per progettare e realizzare la Casa della Salute in Valpolcevera pari a 3 milioni di euro, grazia al ricorso al debito mutuo 2019 missione 18. Dall’inizio di quest’anno, però, non si è saputo più nulla. E visto che parliamo di una servizio molto urgente, vorremmo sapere quali passi avanti abbia fatto la Regione su questo fronte».