Chiavari: 150 mila euro per interventi di ripristino danni causati dalla mareggiata

Liguria - Destinati 150 mila euro al Comune di Chiavari per gli interventi di manutenzione e ripristino dei danni causati dagli eventi meteo dello scorso ottobre. Risultato ottenuto grazie all’impegno di Regione Liguria e della Protezione Civile regionale, in collaborazione con il dipartimento nazionale: ad annunciarlo, ieri in conferenza stampa, il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, e l’Assessore Regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone.



«Siamo davvero soddisfatti della collaborazione tra Comune di Chiavari e Regione Liguria, dell’impegno costante del Presidente Toti e dall’Assessore Giampedrone nel reperire fondi per il territorio messo in ginocchio dal maltempo che ha colpito la Liguria tra ottobre e novembre 2018», afferma il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua. «Anche se il nostro comune non ha subito ingenti danni come le città limitrofe, utilizzeremo i fondi stanziati per opere di difesa del litorale cittadino».