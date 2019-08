Chiavari, è Silvia Garibaldi la nuova coordinatrice cittadina di Forza Italia

Liguria - È Silvia Garibaldi, attuale consigliere comunale del gruppo “Noi di Chiavari”, la nuova coordinatrice cittadina di Forza Italia. L’annuncio è stato dato nel tardo pomeriggio di ieri dal coordinatore provinciale, on. Roberto Bagnasco, nel corso della riunione con i militanti svoltasi presso la sede di via Filippini. Presenti anche l’on. Roberto Cassinelli, il consigliere regionale Claudio Muzio e la presidente del club “Forza Silvio” di Chiavari, Mariagrazia Oliva. Silvia Garibaldi guiderà il coordinamento cittadino del partito fino alla prossima scadenza congressuale, prevista entro la fine dell’anno.



«Dopo le dimissioni rassegnate sabato dell’ex coordinatore cittadino Giovanni Beverini – dichiarano Bagnasco, Muzio e Cassinelli – la pronta nomina di Silvia Garibaldi, condivisa con i nostri militanti e simpatizzanti, rappresenta una primissima scelta. Siamo certi – proseguono gli esponenti di Forza Italia - che per la sua preparazione, competenza ed esperienza, l’amica Silvia contribuirà a far crescere il nostro movimento politico a Chiavari, di concerto con la presidente del Club ‘Forza Silvio’, Mariagrazia Oliva. In un momento certamente non facile per Forza Italia, dare alla sezione chiavarese del partito una guida così autorevole è espressione chiara del nostro impegno finalizzato a rilanciare ed irrobustire la presenza di Forza Italia sul territorio. Ringraziamo Silvia – concludono Bagnasco, Muzio e Cassinelli – per la disponibilità e per la volontà, manifestata sin da sùbito di fronte ai militanti nel corso della riunione, di lavorare per rafforzare il nostro partito in una realtà importante come quella chiavarese».



Queste le prime dichiarazioni della nuova coordinatrice cittadina: «Sono onorata di questa scelta e degli attestati di stima ricevuti dai militanti. Questi attestati mi fanno particolarmente piacere perché provengono da persone che amano la politica e che in Forza Italia hanno lavorato con la stessa lena sia nei momenti facili che in quelli difficili. Avere l’appoggio di persone così ti dà il coraggio e la voglia di impegnarti”, dichiara Silvia Garibaldi, che aggiunge: “Provengo da liste civiche e questa è per me la prima esperienza come coordinatrice di un partito. Sono entrata in contatto con Forza Italia a Chiavari nel corso delle elezioni comunali del 2017, ed ho apprezzato il fatto che sia stato l’unico gruppo di partito che ha avuto la coerenza di continuare ad appoggiare e sostenere con lealtà anche in minoranza gli eletti della lista ‘Noi di Chiavari’. Questo rapporto è poi proseguito con la mia partecipazione alle riunioni, alle assemblee ed ai lavori per le elezioni locali e nazionali, occasioni in cui ho avuto modo di toccare con mano la serietà del metodo di lavoro di questo gruppo. Sono dunque la passione politica, la coerenza e la serietà che ho trovato qui ad avermi spinto ad iscrivermi a Forza Italia prima ed oggi ad accettare di guidare il partito a Chiavari”. Conclude la nuova coordinatrice cittadina: “Mi metto perciò al lavoro con umiltà e con buona volontà. Mi metto al servizio del gruppo, con l’obiettivo di collaborare a riavvicinare le persone alla politica e al nostro partito».



Silvia Garibaldi, laurea in matematica e laurea in statistica, svolge la professione di project manager. E’ stata presidente del Consiglio Comunale di Chiavari dal 2007 al 2012 e, negli stessi anni, membro del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Liguria. Dal 2012 è consigliere comunale. E’ molto attiva nel mondo dell’associazionismo.