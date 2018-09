Ciocca, Lega: «Al lavoro per la tratta ferroviaria La Spezia-Genova»

L'Europarlamentare: «Occorre essere protagonisti e non spettatori»

Liguria - «In Europa abbiamo mosso un primo passo concreto che va nella direzione di realizzare progetti molto importanti per il trasporto ferroviario. Opere fondamentali per il futuro della mobilità e della circolazione delle merci nel nostro Paese».



Lo ha dichiarato l’Europarlamentare della Lega Angelo Ciocca che la scorsa settimana, durante i lavori in sessione plenaria del Parlamento europeo, ha depositato alcuni emendamenti volti a modificare l’elenco della Commissione europea riguardante le tratte ferroviarie prioritarie per gli investimenti dell’Ue.



«Occorre essere protagonisti e non spettatori in queste partite fondamentali per l’Italia - spiega il deputato-. Gli emendamenti depositati consentirebbero di sbloccare parte dei 30 miliardi destinati ai progetti del regolamento finanziario Connecting Europe Facility (CEF) della prossima programmazione finanziaria 2021 – 2027».



«E’ fondamentale che queste tratte rientrino nell’elenco delle opere prioritarie - prosegue Ciocca - perché si rivelerebbero strategiche non solo per il trasporto passeggeri ma anche per il trasporto merci. Il potenziamento della tratta ligure - continua - andrebbe ad incrementare, tra l’altro, il trasporto su ferro con ricadute positive su tutto il sistema portuale».