Claudio Muzio: «Al via i lavori per la nuova illuminazione nella galleria di Torza»

Liguria - Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia e segretario dell’Ufficio di Presidenza, esprime soddisfazione per l’Ordinanza con cui ANAS, il 28 settembre scorso, ha dato il via libera ai lavori per la manutenzione ed il ripristino dell’illuminazione nel traforo di Torza, lungo la SS 523 “del Colle di Cento Croci”, tra i Comuni di Castiglione Chiavarese e Maissana. Per realizzare l’intervento è prevista l’attivazione del senso unico alternato mediante semaforo nella fascia oraria che va dalle 23:00 della sera alle 6:00 del mattino.



«Questi lavori – dichiara Muzio – giungono dopo anni di solleciti e grazie anche all’auspicato ritorno ad ANAS della 523, avvenuto negli scorsi mesi. La situazione – prosegue - stava diventando insostenibile, perché il pessimo stato dell’illuminazione costituiva un oggettivo pericolo. L’intervento potrà perciò garantire una maggiore sicurezza per i numerosi veicoli che ogni giorno transitano lungo questa infrastruttura così importante per il collegamento tra la Val Petronio e la Val di Vara, tra l’entroterra delle province di Genova e La Spezia. Auspico che questi lavori – conclude il consigliere regionale di Forza Italia – possano preludere ad altri, finalizzati alla risoluzione delle criticità ancora presenti all’interno del tunnel. Garantisco il mio impegno in tal direzione».