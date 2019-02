Claudio Muzio: «Biblioteca di Avegno importante presidio culturale e sociale»

Liguria - Il consigliere regionale Claudio Muzio ha preso parte stamane, in rappresentanza dell'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo, all'inaugurazione della biblioteca comunale di Avegno, intitolata a Edmondo De Amicis.



«L'inaugurazione di una biblioteca comunale - dichiara Muzio - è sempre un momento importante non soltanto dal punto di vista culturale, ma anche sociale. Si tratta infatti di un luogo di apprendimento e di aggregazione, di studio e di socializzazione. Nei piccoli Comuni - prosegue - le biblioteche rivestono inoltre un rilevante ruolo di conservazione e trasmissione della cultura e delle tradizioni locali. Ringrazio per l'invito ricevuto il sindaco Canevello e tutta l'Amministrazione comunale di Avegno - conclude il consigliere regionale di Forza Italia - alla quale faccio i complimenti per aver realizzato con fondi esclusivamente propri questo progetto, che rappresenta davvero un bel regalo per la comunità».