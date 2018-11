Claudio Muzio: «Toti nel Tigullio Orientale la prossima settimana»

Liguria - «Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si è reso disponibile a promuovere un incontro che si terrà la prossima settimana a Lavagna. La riunione, relativa ai danni causati dalla recente mareggiata, sarà rivolta ai Comuni costieri del Tigullio Orientale (Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia), con data e orario in via di definizione»: lo ha reso noto il consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio a margine dei sopralluoghi effettuati assieme al governatore ligure nei Comuni di Rapallo e Zoagli.



«L’incontro della prossima settimana – ha sottolineato Muzio – servirà per fare il punto sulla situazione relativa ai provvedimenti che potranno essere assunti in esito all’ordinanza di protezione civile connessa alla stato di emergenza e di calamità naturale, che verosimilmente verrà accordato nei prossimi giorni».



«Ringrazio il presidente Toti - conclude il consigliere regionale di Forza Italia – per la sua disponibilità e per il suo forte impegno nel cercare sin da subito di porre rimedio alla devastazione provocata dalla terribile mareggiata del 29 ottobre».