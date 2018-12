Colpo di scena in Regione, Pisani passa alla maggioranza: un cambio di bandiera inatteso per i grillini

Liguria - Il consigliere Gabriele Pisani - eletto con il MoVimento 5 Stelle e dunque «depositario della fiducia di non pochi elettori» - alla fine ha ceduto alle lusinghe della maggioranza. La comunicazione arriva direttamente dai consiglieri del Gruppo 5 Stelle in Regione (Salvatore, De Ferrari, Melis e Tosi).



Il cambio di bandiera - «La classica pedina extra per una maggioranza che aveva un solo voto in più rispetto all'opposizione» commentano i grillini, che non mancano di rincarare la dose: «E pensare che a marzo del 2017, il nostro ora ex consigliere aveva giurato che mai e poi mai avrebbe lasciato il MoVimento, arrivando perfino a diffidare la stampa e i media, che a suo dire stavano conducendo un gioco di congetture».