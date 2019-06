Commissione sanità, Salvatore: «Finalmente la prossima settimana riprenderanno i lavori»

Liguria - «Come M5S abbiamo chiesto una sospensione dei lavori per conferire con i capigruppo regionali e trovare insieme una soluzione all'inaccettabile stallo della II Commissione Sanità, ferma dal 9 maggio e a rischio immobilità dopo la sospensione del consigliere e presidente Rosso»: Così la capogruppo regionale Alice Salvatore nell'odierna seduta consiliare a margine della conferenza capigruppo.



«Su nostra insistenza, in UPI il vice presidente Ferrando si è impegnato a convocare la II Commissione per la settimana prossima. Regione Liguria deve poter procedere con i lavori: come Gruppo 5 Stelle abbiamo diverse proposte di legge ferme (oltre che non poche audizioni in sospeso), che senza passaggio in Commissione non possono essere affrontate. E si sa che la Sanità in Liguria non può permettersi di rimanere in stallo».