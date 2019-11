Controlli su comunità alloggio e alloggi protetti familiari, se ne parla in consiglio

Liguria - Il consigliere del Pd Sergio Rossetti ha presentato ieri in consiglio regionale un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta le date dei controlli effettuati in ciascuna “Comunità Alloggio” e in ciascun “Alloggio protetto familiare a prevalente accoglienza abitativa” accreditata per accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione e le eventuali contestazioni formulate nei due casi. Rossetti ha ricordato che queste strutture sono adibite ad accogliere anziani autosufficienti, che tra gli Alloggi Protetti rientrano anche quelli per persone con disabilità e che spetta ad ALiSa provvedere, con cadenza almeno biennale, ad accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione e compiere verifiche su richiesta del Comune o di altre autorità pubbliche o in seguito di motivata segnalazione degli utenti.



L’assessore alla sanità e alle politiche sociali Sonia Viale ha illustrato i diversi generi di vigilanza straordinaria e ordinaria effettuati e ha sottolineato che il regolamento adottato in materia ha reso più omogenee le attività di controllo. Viale, inoltre, ha indicato le attività di programmazione del 2018 e del 2019. "Occorre tenere in considerazione – ha aggiunto - che nella stessa struttura ci sono stati più sopralluoghi rispetto ai casi segnalati quindi i numeri degli accertamenti sono per difetto perché riguardano solo la quantità di strutture visionate e non il numero di accessi effettuati". Viale ha, infine, illustrato il genere di criticità riscontrate, le iniziative assunte in caso di irregolarità e le sanzioni applicate.