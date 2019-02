Copertura telefonica lungo le autostrade liguri: sì all´odg

Liguria - «Segnale telefonico spesso assente nei tratti autostradali, stradali e ferroviari da Ventimiglia a Sarzana»: stamane l'Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno proposto dal capogruppo regionale Franco Senarega (Lega) sulla copertura telefonica lungo la rete infrastrutturale della nostra regione.



«Una connessione efficiente – ha dichiarato Senarega - rappresenta una sicurezza per gli utenti ed è necessaria per supportare la crescita e lo sviluppo sociale, economico e culturale della nostra regione per cui occorre una rete infrastrutturale all'avanguardia. Purtroppo, però, risultano frequenti i casi di mancanza di copertura della rete telefonica. Con questo documento abbiamo impegnato la giunta regionale a sollecitare l'attuazione, da parte dei responsabili delle compagnie telefoniche presenti sul territorio nazionale, di misure concrete che consentano la più ampia copertura del segnale in Liguria, in particolare in quelle zone dei tratti autostradali e ferroviari in cui attualmente risulta assente. Ringrazio i colleghi di tutte le forze politiche che hanno sottoscritto l'ordine del giorno a favore degli utenti liguri».