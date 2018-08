Dalla Regione 200mila Euro per la sicurezza dei fiumi

Giampedrone: «Obiettivo rendere la Liguria più sicura»

Liguria - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone, ha stanziato 200mila euro per una serie di interventi per la sicurezza degli alvei, di manutenzione e gestione delle opere idrauliche.



Risorse - I fondi stanziati sono così suddivisi: 50 mila euro per il ripristino di un tratto delle difesa sulla sponda destra del torrente Nervia a Camporosso; 50 mila euro per l'intervento sul torrente Arroscia nel comune di Villanova d'Albenga per il ripristino di un tratto di argine sulla sponda sinistra; 18mila euro per la messa in sicurezza e la progettazione dell'intervento di contrasto all'erosione di un tratto della sponda destra del rio Torbido (Genova). Di questi, 8mila serviranno per un primo presidio di sicurezza e i restanti per il progetto; 82 mila euro per la manutenzione e la gestione delle chiusure dei canali che sfociano nel Magra e per manutenzione degli argini dello stesso Magra



Danni - «I lavori di manutenzione ordinaria e di rafforzamento degli argini sono di straordinaria importanza per la sicurezza dei cittadini, quasi quanto le grandi opere di difesa del suolo – commenta l'assessore Giampedrone - Sappiamo bene quali danni, e di quale entità, abbiano portato i rivi alla Liguria, per questo la nostra attenzione è sempre costante, in particolar modo su Genova e su un corso d'acqua di grande importanza come il Magra a levante. Non trascuriamo comunque le altre zone della regione, che devono essere monitorate e oggetto di costante attenzione, come in questo caso».