Dalla Regione contributi a 64 piccoli negozi dell’entroterra di Genova e del Tigullio

Liguria - Contributi a 64 piccoli esercizi commerciali dell’entroterra di Genova e del Tigullio, per un totale di 510.000 euro. Sono i fondi assegnati grazie al bando regionale finalizzato a sostenere, mediante un contributo a fondo perduto fino al 55%, i progetti e gli interventi di innovazione, sviluppo e miglioramento dell’offerta presentati dalle piccole imprese commerciali presenti nei Comuni ricompresi nelle aree interne della Liguria e nei Comuni non costieri. Beneficiari delle risorse messe a disposizione dalla Regione sono, tra gli altri, i negozi di alimentari, i bar, i ristoranti e le trattorie, le tabaccherie, le edicole, le farmacie, le profumerie, i ferramenta, i mobilifici.



«Questi finanziamenti – dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio – rappresentano un sostegno concreto alle attività commerciali dell’entroterra, che costituiscono un importante presidio sociale oltre che economico ed un argine allo spopolamento delle vallate interne. La salvaguardia, la valorizzazione e la promozione dell’entroterra – prosegue Muzio – sono linee guida dell’azione amministrativa dell’attuale Giunta regionale e della maggioranza che la sostiene in Consiglio. Lo sviluppo e la crescita della Liguria – conclude – non possono non passare attraverso i due polmoni del nostro territorio: la costa e l’entroterra, in un’ottica di sempre maggiore integrazione nei settori strategici dell’economia regionale».