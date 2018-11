Decreto sicurezza, Rixi: «Una legge che tutela i cittadini»

Liguria - «Finalmente in Italia abbiamo una legge che tutela i cittadini e che stronca il disgustoso business dell'immigrazione. Il decreto sicurezza del ministro Salvini, approvato oggi alla Camera, dà una risposta concreta al Paese, come gli italiani chiedevano da anni»: lo dichiara il viceministro alle Infrastrutture e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi, esprimendo soddisfazione per l'approvazione del dl sicurezza questa sera alla Camera, con 396 voti favorevoli.



«Il voto favorevole espresso da Forza Italia e Fratelli d'Italia, su questa legge centrale per il nostro programma di governo, può essere un valido punto di partenza per ricompattare tutte le forze politiche del centrodestra in Liguria, in vista delle prossime amministrative, sanando le frizioni per il mancato appoggio, da parte di Forza Italia, al Decreto Genova», conclude.