Decreto Sicurezza, Toti: «Sancisce regole che le antiche democrazie hanno da sempre»

Liguria - "Scusate, ma che dibattito è quello sul Decreto Sicurezza? Cerchiamo di essere intellettualmente onesti: se nella Finanziaria molto si è sbagliato, le norme sulla sicurezza e l'immigrazione mettono un po' d'ordine nella confusione che regnava sovrana. Il Decreto Sicurezza contiene provvedimenti e sancisce regole che le più antiche democrazie hanno da sempre, dagli Stati Uniti all'Australia. Che certo non sono paesi illiberali e totalitari.

Negli Stati Uniti si entra solo con il visto, se entri illegalmente vieni fermato, l'asilo politico viene riconosciuto dopo un attento esame delle autorità preposte»: così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti su Facebook.



«E i sindaci con la loro polizia hanno poteri di ordine pubblico molto superiori ai nostri.

Dunque ritengo strumentale questo dibattito. Bisogna costruire un Paese in cui la legge è uguale per tutti: bianchi, neri, gialli, cattolici, protestanti, musulmani, senza privilegi, ma anche senza sensi di colpa - aggiunge - Piuttosto il Governo renda effettive norme che altrimenti, senza fondi adeguati e regolamenti, resteranno puri auspici. E i sindaci semmai chiedano ancora più poteri, come i loro colleghi anglosassoni, per garantire i propri cittadini. Così come le Regioni devono chiedere e ottenere maggiore autonomia».