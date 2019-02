Distaccamento dei vigili del fuoco, Aiesi e Bertorello: «Importante contributo per tutto il territorio»

Liguria - «Il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco che sorgerà molto probabilmente a Quarto, in un edificio della Regione Liguria nell'ex ospedale psichiatrico o in un immobile antistante di proprietà della Città metropolitana di Genova, colma finalmente un vuoto e consentirà di distribuire meglio le risorse su tutto il territorio del Levante e cittadino. Un importante contributo»: lo hanno dichiarato in una nota congiunta il consigliere della Lega del Municipio Levante Samuele Aiesi e il consigliere comunale con delega agli "Affari Legali" e segretario della sezione Levante della Lega Federico Bertorello.



«La legge di bilancio - hanno spiegato i consiglieri - ha stanziato 400 mila euro per l'adeguamento dello stabile, 1.2 milioni di euro per i mezzi e le attrezzature e consentirà l'assunzione di 32 vigili del fuoco, un provvedimento che finalmente diventa realtà. Doveroso è ringraziare il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il sottosegretario di stato al Ministero Stefano Candiani e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il cui lavoro si p rivelato fondamentale per giungere a questo risultato. Dal Governo poche parole e tanti fatti».