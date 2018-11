Distaccamento vigili del fuoco, M5S: «L´aumento di organico è una necessità impellente»

Liguria - Il MoVimento 5 Stelle torna a chiedere un distaccamento dei Vigili del Fuoco nel Levante genovese. Già nel 2015 e nel 2017, due ordini del giorno M5S presentati in Regione, con primo firmatario il consigliere M5S Marco De Ferrari, e votati a maggioranza o all'unanimità trattavano i cronici problemi di organico e chiedevano maggiore attenzione istituzionale verso i Vigili del Fuoco. Ora, il parlamentare Roberto Traversi, con un'interpellanza al Ministro dell'Interno Salvini, torna sulla questione divenuta di drammatica attualità tanto dopo la tragedia del Ponte Morandi quanto in seguito ai devastanti effetti del maltempo dei giorni scorsi.



«Il massimo contributo nelle emergenze, delle quali la Liguria detiene ormai un triste primato, viene sempre garantito dal Corpo nazionale dei Vigli del Fuoco - ha esordito Traversi, in occasione della conferenza stampa tenutasi in Regione ieri -. Una volta risolte le emergenze, siamo tutti pronti a complimentarci con i pompieri, salvo poi dimenticarci che il loro Corpo è quello che soffre di più in termini di risorse. È, quest'ultimo, un dato di fatto allarmante soprattutto in Liguria e a Genova, dove non solo è d'obbligo provvedere a un aumento di organico, ma anche all'attivazione, nel più breve tempo possibile, di un nuovo distaccamento per i Vigili del Fuoco di Genova in zona Levante. Nelle situazioni di emergenze, il personale infatti non è sufficiente per assicurare soccorso in un arco di tempo accettabile, fissato in 20 minuti dalla chiamata: l'ottenimento di una nuova sede operativa andrebbe di pari passo con un aumento di organico».



«Stando agli ultimi dati ISPRA 2018, il 100% dei comuni liguri è a rischio frane e dissesto idrogeologico - ha affermato De Ferrari -. Poiché quei dati di fatto confermano quanto già emerso dal precedente studio ISPRA del 2016, balza subito all'occhio che la nostra Regione sia costretta a vivere in uno stato di costante emergenza e poco o nulla sia stato fatto in termini di prevenzione e lotta al dissesto. Anche per questo e in conseguenza all'immane tragedia del Ponte Morandi, a settembre abbiamo depositato un nuovo Ordine del giorno, ancora in attesa di discussione, che chiede un nuovo distaccamento nel Levante genovese in modo da rendere più uniforme la distribuzione dei presidi dei Vigili del Fuoco sul territorio e un conseguente aumento dell'organico, primi passi fondamentali per aumentare la sicurezza dei cittadini».



«L'organico è insufficiente anche nello spezzino e nel Ponente - ha spiegato a sua volta Stefano Giordano, Vigile del fuoco e consigliere comunale M5S a Palazzo Tursi, presente alla conferenza -. Basta pacche sulle spalle quando interveniamo su disgrazie come il Ponte Morandi: servono interventi concreti. In particolare, oltre a un aumento dell'organico, occorrono interventi regionali nei settori della nautica, dei sommozzatori e dell'elisoccorso».