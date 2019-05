Si vota sia per le Europee che per le comunali

Liguria - Nessun problema per le operazioni di voto per le Europee e per le comunali in 135 amministrazioni su 234. Le prefetture di Genova, La Spezia, Savona e Imperia, i carabinieri e la polizia non segnalano problemi ai seggi.



Votazioni - I comuni dove si vota per il rinnovo del Consiglio sono 43 in provincia di Genova, 44 in quella di Savona, 30 in quella di Imperia, 18 in provincia della Spezia. Si vota fino alle 23, poi scatta lo scrutinio. Domani alle 14 toccherà alle Comunali.