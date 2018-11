Elisoccorso vigili del fuoco, De Ferrari: «Soddisfatti per la proroga di sei mesi della convenzione»

Liguria - Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Regione, con il consigliere Marco De Ferrari primo firmatario dell'Odg dedicato, esprime soddisfazione per l'impegnativa che ha ricevuto voto favorevole e unanime da tutti i Gruppi consiliari.



«La Liguria, che è stata la prima Regione in Italia ad avviare questo tipo di convenzione pubblica, mantenga questo modello, che da 25 anni è un virtuoso esempio, che andrebbe replicato in tutta Italia, ed è la dimostrazione di quale sia l'efficacia della somma di due enti che fanno soccorso sanitario e tecnico e che mettono insieme le loro forze - spiega De Ferrari -Il servizio di elisoccorso ligure funziona, è economico e non va abbandonato. Tutte le risorse risparmiate andrebbero reinvestite in mezzi, attrezzature e assunzioni nei settori della sicurezza e della sanità. E nell'unica accezione a noi cara come MoVimento 5 Stelle sul servizio di elisoccorso: che rimanga completamente pubblico e sociale».



«Abbiamo chiesto e ottenuto l'importante proroga di 6 mesi, utile affinché la Giunta regionale metta in atto tutte le azioni possibili e di competenza per far sì che la decisione di non rinnovare il servizio di Elisoccorso sia rivista e si possa avviare un tavolo di confronto e un percorso di condivisione. Il soccorso, assicurato dai VVF attraverso i suoi 14 nuclei nazionali e da una componente aerea di 42 elicotteri, è celebre per aver prestato assistenza in qualsiasi scenario terrestre e marittimo, assicurando tempestività e professionalità, trasportando anche personale sanitario composto da medico e infermiere evitando peraltro doppi costi per la collettività. È indubbiamente un esempio unico in Europa e merita tutte le nostre attenzioni».