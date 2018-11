Esenzione bollo auto post Morandi, Salvatore: «La giunta dia un segnale positivo»

Liguria - «Dal 14 agosto, giorno del crollo del viadotto Morandi, la zona della Valpolcevera, in particolare via Avio, via Molteni e lungomare Canepa, hanno subito gravi disagi alla viabilità. Ne va da sé che, non potendo più usufruire della rete stradale ante crollo, molti cittadini sono costretti, per andare a lavorare, a lasciare a casa la macchina e di servirsi di mezzi alternativi. Ecco perché chiediamo che la Giunta si attivi affinché, a partire dal gennaio 2019, chi è costretto a scegliere metodi alternativi di trasporto, sia esentato dal pagamento delle tasse automobilistiche a tutti gli autoveicoli e motoveicoli di proprietà in data 14 agosto 2018»: lo ha dichiarato la capogruppo Alice Salvatore.



«Sarebbe un ulteriore segnale alla popolazione in difficoltà, un aiuto concreto a chi sta pagando il prezzo più alto - ha aggiunto Salvatore - e chiediamo alla Giunta di attivarsi al fine di alleviare i genovesi da questa tassa per un'annualità».